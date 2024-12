Vigili del fuoco, Bennardo annuncia che lascia comando di Torino

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Torino, Vincenzo Bennardo, lascia il comando nel capoluogo piemontese dopo due anni. Lo ha annunciato oggi durante le celebrazioni di Santa Barbara patrona del corpo.

"L'emozione oggi per me è forte - ha detto Bennardo, nominato lo scorso venerdì dal consiglio dei ministri dirigente generale del corpo nazionale dei vigili del fuoco -. Dovrò lasciare Torino a breve. È una doppia emozione per me. Saluto la città dove sono nato e cresciuto".

"I vigili del fuoco li ho conosciuti per caso, andavo in piscina da loro e mai avrei pensato di fare questo lavoro. Ma mi hanno appassionato. Per me è un'emozione lasciare, prevedevo di stare tre anni e invece sono rimasto solo due".

"Mia moglie mi sostiene e mi aiuta molto, io sono ancora un po' traumatizzato dal dover lasciare la città e gli amici - ha continuato - perché oggi non vedo autorità, ma solo amici" "Quest'anno stiamo lavorando per un distaccamento Torino Centro. A breve avremo un presidio. Abbiamo costruito un buon rapporto col Comune, quando ci sono gli eventi ora ci vediamo con l'amministrazione un mese prima per non trovarci impreparati. Spero che questo non sia un addio ma un arrivederci, spero di tornare in Piemonte", ha concluso Bennardo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA