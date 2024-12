Vigezzo, 'Allievi Maestri Benefattori' in mostra alla Belle Arti

La Scuola di Belle Arti 'Rossetti Valentini' di Santa Maria Maggiore, in val Vigezzo nel Verbano-Cusio-Ossola, dedica una mostra ad Alfredo Belcastro, Severino Ferraris e Alessandro Giozza, tre artisti di spicco per la valle dei pittori che hanno instaurato un profondo legame con l'istituzione vigezzina. L'esposizione, intitolata "Allievi Maestri Benefattori in dialogo con il contemporaneo", inaugura il 6 dicembre e rimarrà aperta fino all'1 giugno 2025.

All'inizio del secolo scorso, Belcastro (1893-1961) frequentò i corsi di pittura e ornato presso la Scuola di Belle Arti di Santa Maria Maggiore e nel giro di pochi anni ottenne fama internazionale. Percorso simile fu quello di Severino Ferraris (1903-1979) che, dopo aver frequentato i corsi di disegno e pittura sotto la guida di Enrico Cavalli, di Dario Giorgis e dello zio Carlo Fornara, seguì la strada del divisionismo.

Giozza (1939-2024) è l'ideatore della corrente neosintetista: attivo in valle Vigezzo, è stato anche apprezzato insegnante di disegno.

Il titolo dell'esposizione richiama anche al ruolo di benefattori di Belcastro e Ferraris: al primo apparteneva 'Il nido del sole' di Santa Maria Maggiore, la villa-studio donata alla Scuola, e al secondo l'atelier di Prestinone, nel comune di Craveggia, anch'esso oggi di proprietà della fondazione.

In mostra, alle opere di Belcastro, Ferraris e Giozza si affiancano le creazioni contemporanee della scultrice Antonella Gerbi, del pittore Giovanni Frangi e della fotografa Jill Mathis.



