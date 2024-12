Più spettatori al Tff, riempimento delle sale dal 53% al 70%

Più spettatori e sale piene: il Torino Film Festival, che si è chiuso sabato con la premiazione dei film vincitori, presenta un bilancio molto positivo. Il numero totale delle presenze rispetto al 2023 passa da 35.000 a 36.700, con un programma che prevedeva 202 titoli nel 2023 (181 in programma e 21 fuori programma) e 121 nel 2024 (non ci sono state masterclass o eventi fuori biglietteria). Il dato porta a un riempimento medio delle sale che cresce dal 53% al 70% con una percentuale dei biglietti venduti per singola proiezione che da 73 arriva ai 100 di quest'anno.

Gli accrediti rilasciati sono 2.039 contro i 1.998 della scorsa edizione. Brillanti - sottolineano gli organizzatori - sono stati anche i risultati che il Torino Film Festival ha avuto sui social con oltre 1 milione di persone raggiunte (+57,4% rispetto al 2023), 2,3 milioni di visualizzazioni e 76.900 interazioni. Il successo è trainato da Instagram, dove l'engagement è cresciuto del 29%, le condivisioni dell'83%, e le Stories hanno avuto 906.000 impressions grazie a una daily narrative consistente.

Da un punto di vista della copertura del 42Tff sui mezzi di informazione (tv, carta stampata, radio e web), benché la rassegna stampa sia ancora un "work in progress", può contare già di un +60% di articoli rispetto alla passata edizione.

Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt.



