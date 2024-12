Piano qualità aria Piemonte, discussione generale in Consiglio

L'aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria in Piemonte è stato presentato stamani in consiglio regionale dall'assessore all'ambiente, Matteo Marnati.

Si è aperta quindi la discussione generale e sono stati presentanti i primi emendamenti, a firma dei consiglieri Unia (M5s) e Conticelli (Pd). I lavori su questa delibera proseguiranno nella prossima seduta di Consiglio..

"Questo aggiornamento del piano - ha detto Marnati - costituisce l'occasione per inserire misure innovative e formulare indicazioni normative per attivare le misure necessarie che ci consentano di rientrare nei valori limite, come richiesto dalla Corte di giustizia europea per gli inquinanti che ad oggi superano i limiti".

L'assessore ha presentato la situazione attuale, in vista della programmazione del Piano per il periodo 2025-2030: "Come anno base è stato preso il 2023 che, dai dati forniti da Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) Piemonte, è stato l'anno migliore in assoluto per quanto riguarda la diminuzione della concentrazione delle polveri sottili nell'aria. Tutti i capoluoghi di provincia rientrano nei parametri previsti dai limiti di legge: 35 giornate di sforamento all'anno, tranne Torino, che segna un importante miglioramento. Su 32 centraline di rilevamento presenti sul territorio piemontese, nel 2021 le centraline che avevano superato i 35 giorni di sforamento delle polveri sottili nell'aria erano state 13; nel 2022 12 e nel 2023, con una riduzione di circa l'84%, il superamento si è registrato solo in 2 centraline. L'aggiornamento del Piano - ha concluso l'assessore - prevede un insieme di azioni per il rientro nei limiti della qualità dell'aria nel 2025 e per migliorare in modo consistente in vista del 2030".



