Natale alla Venaria Reale con Immaginaria 2024

Videomapping, aperture serali, concerti, spettacoli, parate musicali, sfilate, laboratori e mercatini di Natale si alternano nella magica cornice del centro storico cittadino e della Reggia di Venaria con il ricco programma di Immaginaria dal 7 dicembre fino al 6 gennaio 2025.

Ogni sera all'imbrunire, il suggestivo videomapping immersivo Luminographie, ideato dal light designer italo-francese Gaspare Di Caro, dà vita con i suoi colori e forme alle facciate della Torre dell'Orologio e di Castelvecchio della Reggia, oltre alle architetture dei palazzi storici nel centro storico di Venaria.

Sabato 7 dicembre, alle ore 17.30, l'Orchestra barocca dell'Accademia di Sant'Uberto terrà il consueto Concerto di Natale presso la Cappella di Sant'Uberto della Reggia.

Tutte le domeniche di dicembre, dalle 15.30, la Reggia propone alle famiglie con bambini visite guidate speciali con laboratori didattici, dedicate alla scoperta della tradizionale Festa dello Zapato, l'antica ricorrenza che si celebrava alla corte dei Savoia nel periodo di Natale, in occasione della quale lo scambio dei doni avveniva nascondendo i regali dentro scarpette che i piccoli principini si divertivano a cercare.

Dal 26 dicembre fino al 6 gennaio la Reggia apre i suoi spazi anche in orario serale. È possibile visitare il Piano nobile della Reggia e le mostre in corso Tolkien. Uomo, Professore, Autore e Blake e la sua epoca fino alle 21 durante la settimana e alle 22 nel weekend e festivi, a una tariffa speciale.

Torna il ciclo cameristico che Lingotto Musica presenta nello scenario della Venaria Reale: quattro appuntamenti nella Sala di Diana (il 27, 28, 29 e 30 dicembre nel tardo pomeriggio) con giovani solisti e formazioni emergenti under 35.

Il giorno di Capodanno, mercoledì 1 gennaio 2025, alle 21, la grande musica continua a essere protagonista con il concerto del celebre violoncellista Mario Brunello, ambientato negli aulici spazi della Cappella di Sant'Uberto della Reggia. Prima del concerto gli spettatori possono, con lo stesso biglietto, visitare la Reggia e le mostre in corso.



