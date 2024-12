La Collezione Cerruti apre al pubblico un sabato al mese

La Fondazione Francesco Federico Cerruti per l'Arte presenta un nuovo progetto di accessibilità e apre gli spazi della Collezione Cerruti, alle visite un sabato al mese. A dicembre sarà il 7 alle 11, alle 13, alle 15 e alle 17. il pubblico potrà accedere a Villa Cerruti a Rivoli per una visita in autonomia della durata di due ore.

La Collezione Cerruti, aperta al pubblico nel maggio 2019, è una collezione privata di altissimo livello che comprende quasi trecento opere di pittura e scultura, tappeti preziosi, libri antichi, legature di pregio e mobili di celebri ebanisti che spaziano dal medioevo al contemporaneo. La collezione, iniziata a metà degli anni Sessanta, annovera, fra gli altri, capolavori di Bernardo Daddi, Pontormo, Renoir, Modigliani, Kandinskij, Klee, Boccioni, Balla, de Chirico, Magritte, per arrivare fino a Bacon, Burri, Warhol, De Dominicis e Paolini, ed è il frutto della passione e della sensibilità artistica di Francesco Federico Cerruti (Genova, 1922 - Torino, 2015), figura esemplare di imprenditore e collezionista.

Il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, in virtù di un accordo firmato nel luglio 2017 con la Fondazione Francesco Federico Cerruti per l'Arte, proprietaria delle opere, è il primo museo d'arte contemporanea che grazie alla sua collezione poliedrica e ricca di sfaccettature getta un ponte dialogico tra il presente e il passato. L'intenzione è di creare un modello nuovo di museo, in cui l'arte del passato è osservata da prospettive contemporanee dando vita a un vero e proprio scambio vitale tra collezioni, artisti d'oggi e capolavori del passato.



