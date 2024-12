Intesa Sanpaolo, al grattacielo di Torino Alessandro Barbero

Lunedì 9 dicembre alle 18.30 Alessandro Barbero torna al grattacielo Intesa Sanpaolo per un nuovo appuntamento live del podcast "Chiedilo a Barbero" di Intesa Sanpaolo e Chora Media dal titolo "C'era una volta l'America". Novanta minuti di domande del pubblico e risposte del celebre professore, con la consueta collaborazione di Davide Savelli, head of Chora Storia, che gli sottoporrà i numerosi quesiti raccolti nelle precedenti settimane.

Il professore affronterà temi curiosi e interessanti che andranno a costituire una trilogia di nuovi episodi collegati al tema America, dalla scoperta del continente ai tanti eventi che hanno segnato la storia del XX secolo, all'interno del seguitissimo podcast Chiedilo a Barbero, pubblicato da Intesa Sanpaolo On Air sulle principali piattaforme di audio streaming che, dal suo lancio nel maggio 2023, ha totalizzato più di 17 milioni di ascolti totali sulle piattaforme streaming.

Il professor Barbero è una delle voci dei podcast di Intesa Sanpaolo On Air, con cui vengono raccontati i principali temi di innovazione, inclusione, cultura e sociale. La piattaforma podcast del gruppo ha raggiunto 40 milioni di ascolti, oltre la metà dei fruitori è under 35, con una forte fidelizzazione perché oltre il 69% ritorna sulla piattaforma. Anche nel 2024, i podcast Intesa Sanpaolo sono stati ai vertici delle classifiche Top Podcast delle principali piattaforme audio in Italia.

La partecipazione all'evento è gratuita, fino a esaurimento posti disponibili, con prenotazione obbligatoria.

L'incontro con Barbero è inserito all'interno del palinsesto culturale del grattacielo della Banca, che si caratterizza per la qualità dei contenuti e la notorietà dei protagonisti (artisti, attori, scrittori, conferenzieri). Dal 2015, anno di apertura, oltre 142 mila persone hanno seguito le attività culturali del grattacielo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA