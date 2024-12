Compie 10 anni l'Nh Collection Torino Piazza Carlina e fa festa

L'Hotel Nh di piazza Carlina, riconosciuto ormai come hub culturale di Torino, festeggia i 10 anni dall'apertura con cinque nuove Project room visitabili dal 6 di dicembre, una nuova mostra a Casa Gramsci e Matinée con un concerto di classica del Maestro Francesco Mazzonetto la domenica 8 dicembre. Previsti anche un cocktail e un menu dedicati dal 2 all'8 dicembre.

"Nei 72 giorni del lockdown durante i quali il portone su piazza Carlina è rimasto chiuso è apparso evidente quanto sia limitativo interpretare l'hotel come un posto dove andare a dormire", dice il proprietario dell'albergo Riccardo de Giuli. "In questi dieci anni abbiamo cercato di interpretare il concetto di ospitalità non limitandoci a essere un contenitore di eventi - spiega - ma cercando invece di essere anche parte attiva, promuovendo collaborazioni con gallerie e istituzioni culturali della città, ospitando e producendo incontri, talk o musica dal vivo con l'obiettivo di creare un ambiente piacevole e stimolante non solo per gli ospiti dell'hotel ma anche per la città. Per festeggiare questi primi dieci anni abbiamo pensato non tanto di celebrare quello che ci sembra essere null'altro che il nostro lavoro, quanto di rappresentare ciò che ci piace definire una casa per chi arriva da fuori e un luogo di cultura, evasione e oblio per chi vive a Torino".

La mostra a Casa Gramsci si chiama "Non appartengo alla terra" di Serena Gamba a cura di Lunetta 11 e Np-ArtLab in collaborazione con l'Istituto Gramsci di Torino.



