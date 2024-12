Carcassa di un lupo appesa a un cartello, indagini nel Cuneese

La carcassa di un lupo, appesa a un cartello pubblicitario in prossimità della rotonda che conduce all'abitato, è stata trovata questa mattina all'ingresso di Frabosa Soprana (Cuneo).

Sono ignoti gli autori del gesto, sul quale ora dovranno far luce i carabinieri forestali, per stabilire se si sia trattato di un'uccisione. Sul posto è intervenuto anche il servizio veterinario dell'Asl Cn1, allertato dalle autorità comunali.

Un episodio analogo era avvenuto la scorsa estate a Villaretto, borgata del comune di Pontechianale in valle Varaita. In quell'occasione, le indagini avevano appurato che l'animale, un giovane esemplare, era morto investito da un'auto prima di essere raccolto e appeso a un cartello stradale.





