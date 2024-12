Art Site Park, opera in mattoncini lego al Parco Le Fornaci

Un parcheggio diventa un'opera d'arte realizzata con i mattoncini lego. Si chiama Art Site Park ed è un grande intervento di decoro urbano al centro commerciale Le Fornaci a Beinasco (Torino), realizzata dagli artisti Francesca Nigra, in arte Nice and the Fox e Vito Navolio, collaboratori del Mau, Museo di Arte Urbana.

"Un importante intervento di decoro urbano come quello dell'Art Site Park, rappresenta una forma di riqualificazione estetica e culturale che può produrre numerosi benefici questo contesto urbano. Donando nuove funzioni estetiche agli spazi si instaura un principio atto a dissuadere comportamenti negativi con maggior sicurezza per il territorio. L'arte murale può rivelarsi una risorsa significativa per lo sviluppo turistico. I murales possono attrarre visitatori e favorire una nuova fruizione degli spazi, stimolando l'economia locale e fungendo da esempio" spiega il presidente del centro Le Fornaci, Marcello Cacopardo. "Questo ciò che pensavo quando nel 2022 incontrai Edoardo di Mauro a cui chiesi se fosse possibile creare un'opera d'arte sui muri verticali di un parcheggio. Dopo aver visto Roma con le sue opere alla Garbatella e aver collaborato con Edoardo e Vito Navolio nelle panchine di Autore in un mio precedente incarico, desideravo portare un'opera d'arte sui 5000 mq di pareti del parcheggio del Parco delle Fornaci per proseguire il lavoro di restiling iniziato negli anni precedenti" aggiunge il direttore de Le Fornaci, Carlo Buonamassa.

"Beinasco è orgogliosa di ospitare un polo commerciale d'eccellenza come il centro commerciale Le Fornaci, che continua a crescere e investire per migliorare la qualità dei servizi e valorizzare il territorio. L'Art Site Park si inserisce perfettamente in una fase di grandi trasformazioni per la nostra città, incentrata sul decoro urbano e sulla vivibilità" sindaco il sindaco Daniel Cannati.



