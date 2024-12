90enne da Torino a Gesso, 'qui per onorare compaesana Biden'

"Sono felicissima di essere qui a onorare la first lady americana. Io ho molti parenti che sono di Gesso e sono andati in America. Anche io sono andata via, ormai vivo a Torino, ma oggi non potevo mancare per onorare la nostra compaesana". Così Grazia Celona, 90 anni, originaria di Gesso, seduta su una sedia in piazza e avvolta dalla bandiera degli Stati Uniti, spiega la sua presenza nel villaggio dove è nata e dove è tornata per l'occasione accompagnata da una familiare.

Partita da Torino, dove vive, ha affrontato il lungo viaggio fino a Messina per "onorare la compaesana" Jill Tracy Biden, nata Jacobs.



