Un senzatetto è stato trovato morto in strada ad Alessandria

Un senzatetto è stato trovato morto stamani nel viale di spalto Marengo ad Alessandria, una strada di accesso alla città, nella zona nordest. È stato inutile l'intervento del personale sanitario del 118 per soccorrerlo ed è stato possibile solo constatarne il decesso, come fatto sapere dalla centrale operativa.

Si tratterebbe, come spiega la polizia locale, di un uomo di origine algerina senza fissa dimora. Sul posto è intervenuta anche la scientifica della polizia di Stato e dalla questura viene precisato che il decesso è avvenuto per cause naturali.





