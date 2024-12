Sponda destra del Po, approvato il progetto esecutivo

La giunta comunale di Torino ha approvato il progetto esecutivo per la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza della sponda destra del Po, nel tratto tra corso Moncalieri 310 e la piscina Lido, con una spesa di 5 milioni di euro, finanziati nell'ambito del Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Fra le opere perviste dal progetto, che renderà quell'area fruibile dai cittadini e percorribile a piedi o in bicicletta, la realizzazione di una passerella pedonale sul rio Pattonera e di una pista ciclopedonale lunga circa 600 metri, ma anche il posizionamento in alveo di massi per contrastare l'erosione fluviale.

"Si tratta di un intervento atteso da tempo, che permetterà di completare la percorribilità ciclo-pedonale lungo la sponda destra del Po nel territorio comunale - spiega l'assessore Francesco Tresso -. Un'opera che valorizza ulteriormente il nostro ambiente fluviale e che si inserisce nel quadro più ampio delle progettazioni legate al Pnrr, con il ripristino della navigazione sul Po e la riqualificazione del Parco del Valentino". L'avvio del cantiere è previsto per la prossima primavera, al termine della procedura di gara e di affidamento dei lavori, che dureranno 24 mesi.



