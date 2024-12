Sequestrati quasi 60 chilogrammi di droga, un arresto

I carabinieri della sezione operativa di Venaria Reale (Torino) hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un cittadino marocchino di 43 anni, residente a Torino. La misura segue un'attività d'indagine portata avanti tra novembre 2023 e gennaio 2024. I militari, attraverso una serie di servizi di osservazione e attività tecniche, sono riusciti a individuare un giro di spaccio che aveva base nel quartiere Barriera Milano di Torino. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati quasi 60 chilogrammi di sostanza stupefacente, in particolare hashish.

L'uomo arrestato, già noto alle forze dell'ordine per reati connessi allo spaccio di droga, in applicazione della misura cautelare disposta dal Tribunale, è stato portato in carcere a Torino. Secondo le indagini, il 43enne aveva messo in piedi una solida rete di contatti, che gli consentiva un costante rifornimento di stupefacente da rivendere a terzi.



