Melfi chiama il governo, 'qui di Stellantis si vive'

"Sono mesi che chiediamo l'intervento del governo sulla vicenda Stellantis: non si può più perdere tempo perché è in gioco il futuro di migliaia di lavoratori". Tra i dipendenti dello stabilimento Stellantis e dell'indotto automotive di Melfi (Potenza) - riuniti in un'assemblea pubblica nella sala consiliare del Comune - ci sono rabbia e scoramento. "Qui - raccontano - si 'vive' di Stellantis, con famiglie intere impiegate tra stabilimento e indotto e nate proprio grazie alla prospettiva di un lavoro fisso. Ora invece il futuro ci pare tutto nero".



