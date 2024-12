Macchina per ridurre perdita capelli in chemioterapia a Novara

Un'apparecchiatura per la riduzione della perdita dei capelli dei pazienti in chemioterapia, Paxman Scalp Cooler, è stata donata questa mattina alla struttura di oncologia dell'Azienda ospedaliera universitaria Maggiore della Carità di Novara. A fare la donazione è stata la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) - Associazione provinciale di Novara Odv. Alla presenza di autorità, la presidente di Lilt Novara, Giuseppina Gambaro, e Alessandra Gennari, direttrice della struttura di oncologia dell'azienda ospedaliera e consigliera Lilt Novara, hanno coordinato l'evento, svoltosi nell'aula magna di palazzo Bellini, sede della scuola di infermieristica.

È stata evidenziata l'importanza dell'apparecchiatura nel percorso delle pazienti e si tratta del secondo sistema di refrigerazione del cuoio capelluto donato dopo quello del 2019.

L'apparecchiatura donata oggi è dotata di due postazioni che possono essere impiegate contemporaneamente. È stato ricordato che questo trattamento "migliora sensibilmente la qualità di vita dei pazienti sottoposti a chemioterapia e può consentire di conservare una massima quantità di capelli o addirittura l'intera capigliatura". Alcune pazienti che hanno usufruito del trattamento, una di 45 anni e l'altra di 62 anni, hanno ricordato il timore di non poter vivere una vita sociale normale perdendo i capelli, invece "nessun si è mai accorto di nulla - hanno riferito -. Non è stato perso un capello. Ci fa sentire meno malate".



