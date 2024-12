Ferrovia del Frejus interrotta da frana riaprirà nel marzo 2025

La linea ferroviaria internazionale del Frejus, interrotta parzialmente dalla fine di agosto 2023 per una frana caduta in un tratto in Francia a pochi chilometri dal confine italiano, sarà riaperta tra il 15 e il 30 marzo 2025. E' l'impegno preso dalla società ferroviaria francese Sncf Reseau e comunicato oggi 67/a riunione della commissione intergovernativa Italia-Francia per il collegamento ferroviario Torino-Lione.

Nella riunione, che si è svolta a Lione ed è stata co-presieduta dalla presidente di turno Josiane Beaud e dal capo delegazione italiano Paolo Foietta, Scnf Reseau ha spiegato che i lavori di bonifica del versante più prossimo all'imbocco della galleria nel territorio di Freney, dove è caduta la frana, sono stati conclusi e da lunedì prossimo si comincerà a lavorare per il ripristino della linea ferroviaria.

La riapertura del tratto chiuso da quasi 16 mesi consentirà di ripristinare totalmente la linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Parigi che attualmente è sospesa tra Oulx, in Valle di Susa, e Saint Jeanne de Maurienne, in Francia, nel quale i passeggeri dei treni sono trasportati su bus.



