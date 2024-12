Droga nei manici delle scope in casa, due arresti a Torino

Due giovani sono stati arrestati dalla polizia a Torino per possesso e spaccio di stupefacenti.

Si tratta di due nigeriani di 25 anni, un uomo e una donna, che nascondevano degli stupefacenti nei manici delle scope in casa, fiutata dai cani antidroga nelle palette utilizzate per raccogliere l'immondizia.

In casa dei due gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno trovato 2.200 euro nascosti nei cassetti e la giovane ha consegnato altri 4.300 euro che nascondeva su di sé.

La polizia è arrivata nell'appartamento in seguito alle indagini sull'attività di spaccio vicino a un supermercato in via Cigna. Il sospetto era su un uomo in monopattino ed è così che gli agenti, seguendolo, sono giunti all'abitazione.



