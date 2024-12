Doppi titoli accademici, accordo tra atenei Torino e Timisoara

L'Università di Torino e l'Universitatea de Vest din Timisoara (Uvt), in Romania hanno firmato oggi un accordo sui doppi titoli accademici, in una cerimonia nel capoluogo piemontese, in cui sono intervenuti Stefano Geuna, rettore dell'ateneo di Torino, e Cosmin Dumitrescu, console generale di Romania nella città.

L'accordo coinvolge i dipartimenti di Giurisprudenza e Psicologia, con programmi a partire dall'anno accademico 2024-2025.

L'accordo per Giurisprudenza durerà cinque anni e coinvolgerà dieci studenti di ciascun ateneo per trascorrere due anni nell'altro Paese. Il percorso permetterà l'ottenimento di quattro titoli: Global Law and Transnational Studies (L-14) e European Legal Studies erogati a Torino; Drept European și Internațional -/ European and International Law e Master in European Union Law, erogati a Timisoara.

Il percorso per Psicologia è previsto per due anni, di cui uno da trascorrere nell'altro Paese, nell'ambito del corso italiano per la laurea magistrale in Scienze del corpo e della mente e del corso rumeno volto al rilascio del titolo di Master's Degree in Clinical Psychology and Psychotherapy. Il percorso torinese è anche volto all'ottenimento della licenza professionale di psicologo in Italia. Quello rumeno prepara per psicologo e psicologo clinico, oltre a fornire la possibilità di iscriversi a un programma di educazione di terzo livello (PhD, master di terzo livello).

"Con la firma di questo accordo, l'Università di Torino conferma il suo impegno per favorire l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e a creare opportunità concrete per i nostri studenti", dichiara il rettore dell'Università di Torino.

"Per una comunità come quella italo-rumena, particolarmente folta in Piemonte, le seconde e le terze generazioni si distinguono per una collocazione professionale molto diversa della famiglia di origine, arrivata in Italia 35 anni fa" sottolinea il console generale di Romania a Torino.



