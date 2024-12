Chiorino, 'la disabilità non deve essere ostacolo per il lavoro'

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Regione Piemonte "conferma il suo impegno per favorire l'inclusione scolastica e lavorativa, ponendo al centro le persone con disabilità e i loro diritti", viene evidenziato in una nota. "La disabilità non può e non deve essere un ostacolo per chi cerca il giusto posto nel mondo del lavoro. Come Regione Piemonte diamo pari opportunità di accesso ai percorsi occupazionali e la massima inclusione per raggiungere l'indipendenza che solo la dignità del lavoro può offrire" ha spiegato Elena Chiorino, vicepresidente e assessora all'Istruzione e merito, lavoro e formazione della Regione Piemonte.

Negli ultimi anni, "il Fondo regionale lavoro e disabilità - viene affermato - è stato significativamente potenziato, passando da uno stanziamento di 20 milioni di euro del triennio 2016-2018 agli attuali 78,8 milioni di euro".

Sul fronte scolastico spiccano i 9,5 milioni di euro investiti dalla Regione per l'assistenza all'autonomia e comunicazione degli studenti in condizione di disabilità (di cui 5 milioni per garantire il trasporto degli alunni). In tema di borse di studio, per gli studenti con una disabilità superiore al 66% nell'anno accademico 2023-2024 sono state assegnate 177 borse di studio, per un valore complessivo di 1,3 milioni di euro. La Regione ha inoltre attivato per la prima volta un contributo straordinario a studenti con disabilità compresa tra il 46% e il 66%: ne hanno beneficiato 29 studenti, per complessivi 180.000 euro. Per favorire l'inclusione degli studenti sordi attraverso il bilinguismo italiano/Lis, la Regione ha finanziato dal 2020 a oggi 49 progetti per poco meno di 1,3 milioni di euro. Nell'anno scolastico 2024-2025 i progetti sono in fase di valutazione, con 25 istanze presentate.

Per l'offerta formativa di Istruzione e formazione professionale (Iefp) vengono finanziati annualmente oltre 1.200 interventi di sostegno, con circa 4,5 milioni di euro. Per gli "Interventi per l'inclusione socio-lavorativa di soggetti vulnerabili" nel triennio 2021/2024 sono stati stanziati per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità 5,4 milioni di euro l'anno a valere sul Fondo regionale per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Mediamente sono stati attivati ogni anno 120 corsi di formazione per 900 persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA