Biglietto sospeso, campagna solidale di Lingotto Musica e Sermig

Lingotto Musica e Sermig - Arsenale della Pace rinnovano l'impegno verso la collettività durante le festività natalizie con la campagna solidale Biglietto sospeso, pensata per regalare l'emozione della grande musica dal vivo a chi non avrebbe la possibilità di accedere alle sale da concerto. Da martedì 3 dicembre 2024 a domenica 12 gennaio 2025 chiunque potrà contribuire con una libera donazione su Rete del Dono.

Il progetto, che nel biennio 2022-2024 ha raccolto 6.490 euro garantendo l'emissione di 433 ingressi, sarà riproposto anche quest'anno con le medesime modalità: i biglietti sospesi erogati al costo unitario di 10 euro per i Concerti del Lingotto saranno destinati al Sermig, storica istituzione impegnata nel sociale che ne individuerà i beneficiari.

"Il Biglietto sospeso è molto più di una semplice iniziativa di crowdfunding. È un modo concreto per dimostrare che la cultura può essere un potente strumento di cambiamento sociale.

Grazie alla generosità di tanti donatori e alla preziosa collaborazione con il Sermig, negli ultimi due anni abbiamo raggiunto persone che altrimenti sarebbero rimaste escluse dalla nostra offerta musicale. Rinnoviamo l'invito a donare e a condividere questo gesto di solidarietà" spiega Luca Mortarotti, direttore di Lingotto Musica. "Educare all'arte significa nutrire l'intelligenza emotiva, quella sfera del nostro essere che ci dona consapevolezza, padronanza di noi stessi, capacità di sviluppare empatia e tessere sane relazioni sociali. In un certo senso significa educare alla pace, al rispetto, alla speranza. Ecco perché regalare l'accesso all'arte è fare un regalo prezioso all'umanità" spiega Mauro Tabasso, direttore del Laboratorio del Suono - Sermig.

Ai donatori verranno offerti biglietti omaggio per la stagione dei Concerti del Lingotto. Inoltre, grazie alla presenza di Lingotto Musica sulla piattaforma ministeriale Art Bonus, allegando alla dichiarazione dei redditi la ricevuta emessa da Rete del Dono, chi vorrà aderire all'iniziativa potrà avvalersi di un credito di imposta pari al 65% della propria erogazione liberale.-\



Riproduzione riservata © Copyright ANSA