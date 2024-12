Alessandria, caserma vigili fuoco tricolore per Santa Barbara

Da questa sera la sede del comando provinciale dei vigili del fuoco di Alessandria è illuminata con il Tricolore in onore della patrona Santa Barbara, che si festeggia domani 4 dicembre.

Per l'occasione sarà scoperta, proprio domani, la targa di intitolazione dell'aula magna della caserma di corso romita alla memoria del capo reparto Bruno Gallinotti, scomparso nel 2021 per un malore.

È stata resa nota intanto in una nota l'attività nell'anno 2024. Complessivamente sono stati 7.213 gli interventi di soccorso tecnico urgente, per 4.458 ore effettuate. È stata intensificata l'attività di vigilanza ispettiva con sopralluoghi di verifica a seguito di esposti, 38 le sanzioni, 41 le informative all'autorità giudiziaria.

Per la formazione esterna sono stati 29 corsi per 308 addetti antincendio, 26 quelli di aggiornamento per 310 unità.



