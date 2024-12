Tra Alessandrino e Astigiano 5 sanzioni per l'agroalimentare

A fronte di venti controlli complessivi - effettuati a ottobre dai carabinieri forestali di Alessandria e Asti - sono state contestate cinque sanzioni amministrative per gravi carenze nella dovuta trasparenza di informazioni al consumatore a commercianti del settore agroalimentare. In totale si arriva a un importo di circa 14mila euro e sono stati sequestrati circa 300 chilogrammi di svariati prodotti (formaggi stagionati, carne e pesce surgelati). Sono stati inoltre contestati anche i tartufi posti in vendita in un mercato astigiano.

Violazioni in danno anche di aree mercatali e negozi etnici anche a Canelli (Asti), Gavi e Tortona (Alessandria), che proponevano alimentari in assenza assoluta di etichettatura o cartelli informativi. In un caso, più grave degli altri, è stata segnalata alla Procura la messa in vendita a Canelli di carne e pesce congelati in cattivo stato di conservazione per interruzione della catena del freddo.



