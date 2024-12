Stazione sciistica Domobianca365, piste aperte dal 7 dicembre

Da sabato 7 dicembre impianti in funzione e piste aperte a Domobianca365, la località turistica a 15 km dal centro di Domodossola e a 90 minuti in auto da Milano.

La stagione invernale della stazione sciistica del Gruppo Altair, presentata oggi a Milano, parte grazie al lavoro del team di preparazione delle piste - 21 km in totale - e l'avvio dell'innevamento programmato, seguito alle nevicate di metà novembre, con tante novità in termini di servizi, eventi e iniziative.

La località - ricorda il Gruppo Altair - "è servita da 4 seggiovie, 2 skilift e 3 tapis roulant e offre 3 punti ristoro per un totale di 500 posti, una Scuola Sci FISI e il servizio di noleggio attrezzatura. Domobianca365 si conferma come località che genera valore per tutto il territorio dell'alto Piemonte, con un impegno diretto di 100 addetti e un indotto rilevante in termini di incoming turistico".

Per il secondo anno si potrà sciare a Domobianca365 raggiungendo la località in treno e navetta. Con l'apertura degli impianti tornano i "Treni della Neve" di Trenord. Ogni fine settimana - e presto anche durante la settimana - sarà possibile partire da Milano Centrale e dalle fermate lungo la tratta del Sempione e arrivare in 90 minuti alla stazione di Domodossola e quindi, con una navetta dedicata, salire in 20 minuti a Domobianca365.



