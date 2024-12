Sotto18 Film Festival & Campus, a Torino i registi del futuro

Torna a Torino, dal 12 al 16 dicembre, Sottodiciotto Film Festival & Campus, la manifestazione cinematografica che mette al centro i più giovani. Sono in programma 228 film, tra lungometraggi e cortometraggi, di cui 102 nel cartellone per tutto il pubblico, 107 selezionati nel Concorso delle scuole (realizzati dalle scuole dell'infanzia e primarie, secondarie di I e II grado) e 19 nel programma riservato alle scuole. La sede principale delle proiezioni è il Cinema Massimo, ma ci saranno eventi anche al: Circolo dei lettori, al Museo del Cinema, alla Libreria Mille Oolp in via dei MIlle 30.

L'accesso alle proiezioni e agli eventi è gratuito.

La 25a edizione di Sottodiciotto Film Festival & Campus, organizzata da AiaceTorino con la Città di Torino e con Iter - Istituzione torinese per una educazione responsabile, coinvolge attivamente, come già in passato, i ragazzi in vari ambiti della manifestazione. Anche in questa edizione sono molte le iniziative che li vedono impegnati sul campo a "fare il Festival" in molteplici esperienze formative, ideative e produttive. La manifestazione è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Istruzione della Regione Piemonte, del Comune di Torino, della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Crt.

"Con questa edizione si punta a ribadire, con forza rinnovata, un messaggio che da sempre viene lanciato nelle giornate del Festival: il cinema può rappresentare una carriera possibile per i giovani oltre che un potente mezzo di espressione per superare le barriere culturali" spiega Barbara Bruschi, presidente di Aiace Torino.

"Il progetto Sottodiciotto è ormai un pilastro per la cultura cinematografica torinese e nazionale" osserva Carlotta Salerno, assessora alle Politiche educative e giovanili della Città di Torino "In queste venticinque edizioni, Sottodiciotto Film Festival & Campus si è affermato come una manifestazione che mette al centro i più giovani. Dallo scorso anno questo obiettivo si è ulteriormente consolidato con il focus Shaping Tomorrow, spazio dedicato ai registi del futuro" aggiungono Cristina Colet ed Enrico Verra, direttori di Sottodiciotto Film Festival & Campus.



