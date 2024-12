Premio Serafini per la migliore digital strategy d'impresa

Torna la nuova edizione del Premio Serafini che sostiene le migliori capacità di presenza e comunicazione sui social media di tutte le imprese associate a Unione Industriali Torino in ogni di settore di attività. La cerimonia di premiazione si svolge giovedì 5 dicembre dalle ore 10.30 presso il Centro Congressi di Unione Industriali Torino, via Vela 17.

Le imprese, distinte attraverso il criterio della dimensione occupazionale, Piccola-Media Impresa (fino a 250 dipendenti) e Grande Impresa (oltre 250 dipendenti), saranno premiate per il miglior lancio di prodotto o servizio, la migliore comunicazione del brand aziendale (brand awareness), la miglior campagna sulla sostenibilità ambientale, sociale, economica (Esg).

Il Premio, dedicato alla memoria di Mattia Serafini il "gentile comunicatore" del Centro Congressi, fa parte del programma di Torino Capitale Cultura d'Impresa.



