Juve: Giuntoli, l'obiettivo è arrivare tra prime quattro

"Per noi è un anno particolare, con tantissime assenze. L'obiettivo dichiarato è arrivare tra le prime quattro, con tanti calciatori nuovi, un modo di pensare calcio differente, siamo contenti di come sta andando, le assenze ci hanno penalizzato": lo dice il dt della Juventus Cristiano Giuntoli a Sky durante il Gran Galà del Calcio.

"Danilo? E' il nostro capitano e ce lo teniamo stretto - aggiunge - non abbiamo parlato di niente, stiamo aspettando di vedere quello che accadrà a gennaio. In questo momento qui fare un nome rispetto agli altri è ingiusto, la squadra continuerà ad esprimersi da squadra, anche chi fino a questo momento non è riuscito ad esprimere il proprio valore lo farò a gennaio". E sull'attacco: "Vice Vlahovic? Stiamo aspettando evoluzione Milik, lo consideriamo adatto a gioco del mister, se dovesse succedere altro intoppo vedremo".



