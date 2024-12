Esperto, per sicurezza Askatasuna non ci sono rischi immediati

Non emergono situazioni di rischio tali da richiedere interventi urgenti in merito alla staticità dell'immobile in cui a Torino e insediato il centro sociale Askatasuna. Questo, secondo alcune indiscrezioni, il primo risultato, ancora provvisorio, di una consulenza disposta dalla procura nell'ambito di un procedimento penale sul rispetto delle norme in materia di sicurezza da parte degli attivisti che gestiscono i locali.

L'esperto interpellato dai magistrati è un ingegnere di Genova che sta lavorando al caso da diversi mesi e che in questi giorni ha chiesto un ulteriore periodo di tempo per completare gli accertamenti.

Il fascicolo resta a carico di ignoti.



