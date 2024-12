Ciclismo: con Giro e Tour ogni euro investito 8 di ricadute

La presentazione della partenza della Vuelta 2025 in Piemonte è stata l'occasione per presentare la ricerca 'Analisi e monitoraggio delle ricadute economiche generate dal Giro d'Italia e dal Tour de France 2024 nella regione Piemonte'. Dalle analisi emerge che al Giro sono state oltre 7.500 le persone coinvolte, pubblico escluso, 21mila le ore trasmesse, con 701 milioni di spettatori ci cui 21 milioni nelle 4 tappe piemontesi; 5 milioni gli utenti delle social community, oltre 241 milioni di video visti sui canali ufficiali.

Al Tour sono state 7 mila le persone coinvolte, pubblico escluso, oltre 1 miliardo di ore trasmesse, 12 milioni i telespettatori di ogni tappa; 12 milioni di followers sui social network, oltre 300 milioni di video visti sui canali ufficiali.

Prudenzialmente la ricerca ha stimato la presenza di circa 300mila persone per il Giro d'Italia e 75 mila per il Tour de France.

L'impatto economico diretto dei partecipanti è stato di oltre 34 milioni di euro, 27,5 milioni per il Giro d'Italia e 6,88 milioni per il Tour de France, con una spesa media giornaliera degli spettatori di 115,19 euro. L'impatto economico netto immediato delle Grandi partenze delle due gare è stato di 84 milioni e 500 mila di euro, con 8 euro generati per ogni euro investito.



