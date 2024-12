Alle Ogr il 7 e l'8 dicembre parte il progetto Surface Tension

Le Ogr Torino si preparano a illuminare il weekend del 7 e 8 dicembre con un programma ricco di eventi per dare il via al periodo natalizio. Due giornate dedicate ad arte, musica, artigianato e creatività.

L'inaugurazione di Surface Tension, il nuovo format di installazioni luminose d'artista per le facciate della Corte Est delle Ogr, insieme al ritorno della storica maratona musicale Ogr Charity Night Amici di Piero, giunta alla sua venticinquesima edizione, sono solo alcuni degli imperdibili appuntamenti. Un'occasione per ritrovarsi alle Ogr, vivere l'offerta culturale in un'atmosfera unica e celebrare la creatività in tutte le sue forme, all'insegna di condivisione e solidarietà.

L'8 dicembre alle 18.30, nella Corte Est delle Ogr Torino, sarà presentato il primo progetto della serie: una nuova opera dell'artista Rebecca Moccia, commissionata dalle Ogr e prodotta in occasione della 27a edizione di Luci d'Artista, come new entry della sezione Costellazioni del progetto con cui dal 1998 la Città di Torino illumina l'inverno torinese con installazioni d'arte contemporanea.



