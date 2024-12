Alla Mole a febbraio la mostra di Cameron, il regista di Avatar

La mostra retrospettiva "L'arte di James Cameron", dedicata ai mondi di Titanic, Terminator e Avatar di uno dei più importanti registi e sceneggiatori, arriverà a Torino a febbraio del 2025. Lo ha annunciato lo stesso regista in un collegamento video a sorpresa per Zoe Saldan̈a che ha ricevuto al Museo del Cinema di Torino la Stella della Mole. Cameron l'aveva diretta in Avatar.

Al regista il direttore del Museo Carlo Chatrian ha detto "spero che verrai anche tu un giorno a Torino". "Certo, credo che ci vedremo fra un paio di mesi" ha risposto Cameron.

La mostra, che fino al 5 gennaio 2025, è alla Cinémathèque di Parigi arriva a Torino dopo una serie di vicissitudini compresa una causa legale. Il Museo del Cinema lavora infatti a questa mostra da due anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA