Scacchi: Campionati italiani a Torino, la mossa è alle donne

Ora la mossa è alle regine: ha preso il via oggi a Torino il Campionato italiano di scacchi femminile, che si svolge in concomitanza con la finalissima del Campionato italiano assoluto. Otto giocatrici si sfideranno nei saloni dell'Archivio di Stato fino al 7 dicembre.

Il sorteggio ha messo di fronte già al primo turno le due grandi favorite della vigilia, Olga Zimina e Marina Brunello, che hanno pareggiato la partita in sole tredici mosse.

Il torneo 'assoluto' è aperto sia agli uomini che alle donne, anche se la finale, che è stata preceduta da una lunga e articolata fase eliminatoria, non vede scacchiste in lizza. Dopo il quinto turno sono in testa con quattro punti Sabino Brunello (fratello di Marina) e il ventunenne Gabriele Lumachi, la cui prestazione è stata finora assai superiore ai livelli attesi.

Oggi, sempre all'Archivio di Stato, è cominciato anche il Campionato italiano under 20, con otto giovanissimi giocatori a contendersi lo scudetto di categoria.



