Maratona Torino, morto un partecipante dopo un malore

Un partecipante alle gare previste per oggi in occasione della Torino City Marathon è morto dopo un malore durante la corsa. Si tratta di un francese di 48 anni.

L'uomo si è sentito male intorno alle 11 all'angolo tra piazza Castello e via Po. Sul posto è stato soccorso dagli operatori del servizio di assistenza con un defibrillatore.

Subito dopo è arrivata un'ambulanza del 118 Azienda Zero che ha proseguito le manovre rianimatorie e, una volta applicato un massaggiatore automatico, ha portato il paziente in codice rosso all'ospedale San Giovanni Bosco. Il paziente è deceduto alle 12.30.

"Gli organizzatori della Torino City Marathon hanno da poco appreso la notizia del decesso del maratoneta che ha accusato un malore durante la gara di questa mattina. Insieme a tutti i runner che hanno corso con lui, sono vicini ai famigliari in questo doloroso momento". E' quanto si legge in un comunicato.





