In mille alla 'Camminata Reale' della Mandria

Oltre mille persone hanno sfidato il freddo pungente di stamani per partecipare alla Mandria-Longa, l'ultima delle Camminate Reali del 2024. I viandanti si sono avventurati fra la Reggia di Venaria e il parco della Mandria in due percorsi ad anello di 12 e 26 km.

Le 'Camminate' sono state organizzate dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude in collaborazione con l'Ente parchi reali e con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. Nel corso dell'anno, con le tappe di Stupinigi, Agliè e Valcasotto, ha fatto registrare oltre cinquemila presenze.





