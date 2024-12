Corteo di 'Avanguardia Torino' con bandiere italiane e serbe

Un corteo di Avanguardia Torino, con una bandiera serba in prima fila tra i numerosi vessilli con il tricolore italiano, si è svolto ieri sera nel capoluogo piemontese nel quartiere Lingotto. La manifestazione, come spiegano i militanti, è stata "a favore dell'unità dei popoli europei contro i burocrati e i tecnocrati dell'Ue che stanno svendendo il nostro continente, contro l'immigrazione, la propaganda lgbt-gender, lo spaccio di droga e la criminalità presenti a Torino, in Italia e in Europa".

L'iniziativa è stata organizzata in occasione del primo anniversario dell'apertura di Edoras, il punto di ritrovo degli attivisti in città. "Al corteo - dicono - c'era la migliore gioventù d'Europa, quella che non si arrende di fronte alla morte della nostra città, della nostra nazione e del nostro continente".



