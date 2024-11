Tff, L'Aiuguille di Bouchnack si aggiudica i Premi collaterali

È L'Aiuguille di Abdelhamid Bouchnack il film che si è aggiudicato la maggior parte dei premi collaterali del Tff 2024: il Premio Scuola Holden, il Premio Interfedi, il Premio Achille Valdata e una menzione speciale del Premio Occhiali di Gandhi. I premi collaterali sono stati annunciati dal direttore Giulio Base e dalla madrina Cristiana Capotondi. I film vincitori verranno tutti proiettati domani al cinema Massimo di Torino.

Il Premio Rai Cinema Channel, che prevede l'acquisizione dei diritti web e free tv per l'Italia, è stato assegnato a Due sorelle di Antonio De Palo.

Il Premio Occhiali di Gandhi è stato assegnato a From ground zero di autori vari, ideato da Rashid Masharawi. La Scuola Holden ha anche conferito due Menzioni Speciali a: Under the Grey Sky di Mara Tamkovich e a Ponyboi di Esteban Arango.





