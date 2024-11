Spaccio di droga, due arresti in due giorni ad Alpignano

Due arresti per spaccio di droga in meno di due giorni ad Alpignano, nel Torinese. I carabinieri della compagnia di Rivoli, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno arrestato un 29enne di Givoletto, sorpreso in viale Vittoria a cedere cinque dosi di cocaina. Lo spacciatore, già noto alle forze dell'ordine, è stato perquisito e trovato in possesso di altri grammi di stupefacente, un bilancino elettronico, 3.600 euro in contanti. In auto aveva anche un manganello telescopico. Ora è in carcere a Torino.

Nella serata di giovedì, invece, i militari dell'Arma hanno arrestato un 30enne di Borgone di Susa, anche lui già noto alle forze di polizia, sorpreso in piazza Robotti con varie dosi di hashish e marijuana già confezionate.

Nell'abitazione dell'uomo scoperti altri grammi di stupefacente e una serra artigianale per la coltivazione della canapa indiana oltre a due tessere dei trasporti pubblici e dell'università di Torino, intestate ad uno studente torinese che ne aveva denunciato il furto. Il 30enne è stato collocato ai domiciliari per spaccio e ricettazione.



