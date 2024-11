Sindaco Pinerolo, fesseria dire che siamo antisemiti o razzisti

"Tacciare il M5s di Pinerolo o l'amministrazione tutta di antisemitismo e razzismo è una fesseria talmente grande che non necessita nemmeno di essere smentita. Mi chiedo ancora se anche la Corte dell'Aja viene tacciata di antisemitismo". Ad affermarlo all'ANSA è il sindaco di Pinerolo, nel Torinese, Luca Salvai, a proposito delle accuse sollevate dopo che una mozione presentata da un consigliere di minoranza per conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre è stata respinta grazie ai voti del Movimento Cinque Stelle in maggioranza in consiglio comunale.



