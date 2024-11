Mazzantini, 'al Tff la maternità il tema dominante nei film'

"Il tema dominante dei film è stato quello della maternità. Mi ha colpito come registi di paesi così diversi abbiano scelto questo tema declinandolo in modi diversi in un momento in cui l'uomo e l'umano sembrano essere smarriti.

Abbiamo visto i film insieme a un pubblico competente nei cinema, abbiamo fatto del nostro meglio per rispettare il suo gusto". Così Margaret Mazzantini, presidente della giuria del Concorso Lungometraggi del Torino Film Festival, alla cerimonia di premiazione del Tff che ha visto Holy Rosita, primo lungometraggio del regista belga Wannes Destoop, scelto come miglior film dell'edizione 2024. In sala anche Sergio Castellitto, marito di Mazzantini.



