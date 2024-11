Lezione della campionessa paralimpica Caironi al Politecnico

Questa mattina la campionessa paralimpica Martina Caironi, vincitrice della medaglia d'oro nei 100 metri alle Paralimpiadi di Parigi, ha incontrato gli studenti del terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica al Politecnico di Torino, durante una lezione, organizzata dall'Ateneo insieme a Officina Ortopedica Maria Adelaide, dedicata all'evoluzione tecnologica delle protesi per amputati.

"Ogni passo è un risultato di innovazione e passione. Grazie a tecnologie all'avanguardia posso continuare a superare i miei limiti. È veramente importante avere le tecnologie adeguate, non solo per la vita sportiva, ma anche e soprattutto per la propria quotidianità", ha raccontato l'atleta.

Durante la lezione, l'Officina Ortopedica Maria Adelaide ha presentato anche la mano bionica Covvi, un esempio di avanguardia tecnologica nel campo delle protesi funzionali.

"Ringrazio tanto Martina Caironi, che ha voluto essere presente questa mattina per condividere la sua vita e i suoi successi con tutti noi - ha detto Roberto Ariagno, direttore Officina Ortopedica Maria Adelaide - È stato molto bello ascoltarla, la sua testimonianza rappresenta un vero e proprio esempio di come si possono e si devono abbattere le barriere".

Da diversi anni l'Officina Ortopedica Maria Adelaide condivide la sua esperienza nel campo delle protesi all'interno dell'insegnamento tenuto dalla professoressa Cristina Bignardi del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA