La startup Restworld aiuta bar e ristoranti a cercare personale

Bar e ristoranti lamentano ormai da tempo la difficoltà a trovare personale. In loro aiuto arriva Restworld, piattaforma di ricerca dei lavoratori focalizzata sul settore della ristorazione e già utilizzata da oltre 800 imprenditori e imprenditrici e più di 150.000 lavoratori in tutta Italia. L'obiettivo per il 2025 è di raggiungere quota 3.000 ristoranti iscritti alla piattaforma e di espandersi sul mercato europeo e nordamericano, a livello globale entro il 2027.

La start up - che conta su un team di psicologi, ingegneri ed economisti - offre un servizio dalla doppia valenza che risponde alle esigenze di domanda e di offerta nel mondo della ristorazione e dell'hotellerie: da una parte è una piattaforma di ricerca e selezione del personale nel settore Ho.Re.Ca., dall'altra è una mappa interattiva delle offerte di lavoro disponibili sul territorio. Nel primo caso, grazie al supporto di customer success manager dedicati e all'aiuto della tecnologia, si prende in carico la ricerca e la selezione di personale qualificato da proporre a ristoratori e manager. Allo stesso tempo, Restworld è una mappa interattiva delle posizioni aperte - filtrabili attraverso una serie di parametri - che permette ai candidati di trovare autonomamente le strutture presso le quali candidarsi con la sicurezza che le realtà presenti sulla piattaforma siano state selezionate in base a requisiti etici e sostenibili.

"Garantiamo ai lavoratori un trattamento equo dal punto di vista personale e professionale, e ricerchiamo per le aziende i migliori candidati possibili", spiega il ceo Luca Lotterio, classe 1993, uno dei fondatori di Restworld con Davide Lombardi e Lorenzo D'Angelo, anche loro 'under 30'.

Restworld ha deciso, infatti, di dotarsi di un Codice Etico, "una carta dei valori per accrescere la consapevolezza delle imprese che operano nel settore Ho.Re.Ca., migliorare il benessere operativo, raggiungere le pari opportunità, investire sulla formazione del personale, fornire supporto alla digital transformation del settore. E promuovere ambienti di lavoro sicuri, equi e inclusivi".



