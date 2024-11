Verso l'ora zero di Agatha Christie a Torino al teatro Gioiello

La Compagnia Torino Spettacoli dedica un nuovo allestimento all'indiscussa signora del Giallo: arriva al Teatro Gioiello "Verso l'ora zero", uno dei capolavori di Agatha Christie. Ambientato in una villa maestosa a picco sul mare, lo spettacolo mette in scena un crimine pianificato con una precisione inquietante, dove ogni mossa è studiata per raggiungere l'enigmatica "ora zero." Un nuovo appuntamento dopo il successo riscosso dai gialli Trappola per topi, La tela del ragno, Assassinio sul Nilo, Caffè nero per Poirot, l'Ospite inatteso e Un delitto avrà luogo.

Lo spettacolo con la traduzione di Emanuele Aldrovandi andrà in scena al Teatro Gioiello dal 5 all'8 dicembre, regia di Girolamo Angione e scene di Gian Mesturino. Protagonisti Elia Tedesco, Andrea Beltramo, Matteo Anselmi, Elena Soffiato, Jessica Grande, Stefano Fiorillo, Patrizia Pozzi, Barbara Cinquatti, Stefano Bianco e Simone Marietta. Verso l'ora zero sarà proposto anche la sera del 31 dicembre per Capodanno.





