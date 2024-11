Spaccio di droga nei boschi, quattro arresti nel Vercellese

Quattro arresti di cittadini extracomunitari per spaccio di sostanze stupefacenti, e 9 denunce di persone che hanno dato supporto all'attività di vendita della droga. E' il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri di Borgosesia, sotto la direzione della procura di Vercelli, che ha portato al sequestro di 1,3 chilogrammi di hashish, 9.500 euro in contanti, 22 telefoni cellulari e alcune armi bianche, tra cui un machete.

Le indagini hanno riguardato un'area ricompresa tra i comuni di Rosio e Rovasenda, nel Vercellese, e Masserano (Biella), dove è stato individuato un traffico anomalo di auto provenienti anche dal vicino Novarese. Circa 40 le cessioni di droga che avvenivano ogni giorno da parte di spacciatori nordafricani, che si nascondevano nei boschi e comparivano a bordo strada solo per lo scambio. Tra la vegetazione era stato creato un centro operativo dove venivano ricevuti gli ordini, preparati e confezionati i quantitativi di droga da vendere.



