Poste Italiane non torna indietro, chiudono 5 uffici a Torino

"Siamo molto rammaricati di non aver incontrato la disponibilità ad una rivalutazione né un rinvio dei provvedimenti di chiusura annunciati in attesa di individuare soluzioni che permettano il mantenimento del presidio e servizio sul territorio". Ad affermarlo la vicesindaca Michela Favaro, che ha partecipato oggi all'incontro, in Regione, con i rappresentanti di Poste Italiane, in merito all'annunciata chiusura di 5 uffici postali in città, nell'ambito del piano di riorganizzazione e razionalizzazione dell'azienda.

"Pur comprendendo lo sforzo profuso dalla società nell'implementazione di servizi alternativi rispetto ai canali tradizionali - aggiunge Favaro -, riteniamo infatti che la decisione esprima effetti negativi per i nostri cittadini, in particolare i più fragili e non tenga in debita considerazione le specificità del territorio torinese e le conseguenti difficolta negli spostamenti di quei cittadini interessati dalla chiusura di uffici un tempo a loro vicini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA