'Picchiate da polizia', denuncia prof in tribunale a gennaio

Sarà discusso il 7 gennaio in tribunale a Torino il caso di due docenti universitarie che affermano di essere state colpite senza ragione dalle forze dell'ordine, lo scorso anno, al termine di una dimostrazione antifascista davanti al Campus Einaudi. La procura aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo ma le denuncianti, Alessandra Algostino e Alice Cadauro, hanno presentato opposizione.

Davanti al Campus si erano radunati circa 150 giovani per protestare contro un volantinaggio di attivisti del Fuan. Le due docenti dissero di essersi trovate sul posto solo come osservatrici e che la carica delle forze dell'ordine partì verso la fine della manifestazione, quando non c'erano più tensioni.

Algostino è ordinaria di diritto costituzionale, Cadauro è ricercatrice al dipartimento di giurisprudenza.



