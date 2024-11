Ospedale di Settimo diventa pubblico, Regione investe 15 milioni

La Regione Piemonte "investirà 15 milioni per acquisire l'Ospedale di Settimo Torinese che diventerà a tutti gli effetti un ospedale pubblico". Lo hanno annunciato oggi il presidente Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Federico Riboldi al termine del sopralluogo con la sindaca Elena Piastra, il direttore generale dell'Asl TO4 Stefano Scarpetta, presente anche l'assessore alle Politiche Sociali e dell'Integrazione socio-sanitaria Maurizio Marrone.

"Siamo qui - ha spiegato Cirio - per certificare la fine di un percorso complicato che ha fatto assumere a tutti anche delle responsabilità importanti. Abbiamo ereditato sull'ospedale di Settimo una situazione estremamente complessa che poteva portare alla chiusura o alla sua completa privatizzazione. Abbiamo lavorato perché avvenisse esattamente il contrario".

L'ospedale di Settimo "di fatto diventerà il 74mo ospedale pubblico della Regione. - ha aggiunto Riboldi - Siamo per il primato del pubblico nella sanità e questo è uno dei primi investimenti per dimostrare concretamente la coerenza della nostra linea politica".

L'assessore Marrone ha sottolineato che l'ospedale di Settimo "rappresenta un'eccellenza e un punto di riferimento per tutta l'area nord della provincia di Torino. La vera integrazione socio-sanitaria si può costruire soltanto insieme al territorio, consapevoli dell'importanza del ruolo sociale che deve svolgere l'accessibilità dei servizi di cura per tutti".

L'ingresso dell'Ospedale nel settore pubblico "è l'esito auspicato dal Comune da tanti anni. - ha fatto notare la sindaca Piastra - Questo è un presidio fondamentale per Settimo e per il territorio perché, tra l'altro, con la sua attività permette di far funzionare meglio gli altri ospedali della zona".



