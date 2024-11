Nichetti torna sul set con AmicheMai, la mia seconda opera prima

Il Torino Film Festival segna il ritorno di Maurizio Nichetti alla regia dopo 23 anni dal suo ultimo lavoro, Honolulu Baby. Nella sezione Zibaldone il regista presenta la commedia AmicheMai, protagoniste Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz.

"E' come se fosse la mia seconda opera prima. L'emozione è la stessa, sono gli stessi l'entusiasmo e la voglia di scoprire la novità. In questi anni sono cambiate le tecnologie, è diverso il pubblico, anche il cinema è cambiato. Ho lavorato in digitale, per un pubblico nuovo" racconta il regista che con Torino ha un rapporto di vecchia data. "Ho lavorato due anni a Pista che presentava in anteprima i cartoni animati Walt Disney e poi sono tornato nel 2006 nell'organizzazione delle Olimpiadi partecipando alla scelta delle mascotte Neve e Gliz. E' una città che amo e il Tff è sempre stato nei miei sogni. Lo seguo dal 1982, quando è nato come festival del cinema giovane. Io ero al mio terzo film ed ero già considerato vecchio". Sui vent'anni lontano dal cinema Nichetti scherza: "Non ho fatto l'ortofrutta, ho insegnato cinema. Sono stato con i giovani, ho imparato a usare la tecnologia".

Nichetti è entusiasta del rapporto con Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz, "un trio che meglio non poteva essere assortito". "E' stata Angela Finocchiaro - racconta - a chiedermi di fare un film insieme. E' venuta a casa mia nel 2019, sentivamo un po' la mancanza che avevamo ai tempi di Volere volare. Ci abbiamo lavorato sei anni. Con lei c'è un rapporto consolidato, ci conosciamo da quando aveva 17-18 anni, ci sono siti che la indicano come mia moglie". Come sono Angela e Serra Yilmaz sul set? "Ho lavorato con Monicelli, ho fatto Bertoldino con Alberto Sordi e Ugo Tognazzi. Sordi passava le notti a correggere il copione, a cambiare le battute e destabilizzava un po' tutti.

Ecco, Angela è come Sordi professionalmente parlando. Tognazzi cucinava per tutta la troupe la sera, non leggeva il copione, si addormentava sul set. Serra è come Tognazzi. insomma, due mondi diversi che stanno bene insieme".



