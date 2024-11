Nasce l'Alleanza Transfrontaliera tra Nizza, Imperia e Cuneo

È stata siglata a Nizza l'intesa che dà vita all'Alleanza Tranfrontaliera delle Alpi del Sud, un patto tra la città metropolitana di Nizza, rappresentata dal sindaco Christian Estrosi, e le province di Imperia e Cuneo, con i rispettivi presidenti Claudio Scajola e Luca Robaldo.

Molteplici gli obiettivi di un accordo che - sottolineano i contraenti - "affonda le proprie radici nella storica collaborazione e vicinanza fra i cittadini di queste tre aree d'Europa".

Fra i principali scopi un miglior coordinamento in campo sanitario e turistico e una maggiore attenzione alle infrastrutture, a cominciare dal Tenda.

È prevista la nascita di un segretariato, presieduto a rotazione dalle tre aree: per il primo anno toccherà a Nizza.

Anche la città di Cuneo partecipa all'alleanza, in qualità di "associato".

"La nostra provincia torna ad essere protagonista anche in Europa. - commenta Robaldo - Un percorso che abbiamo intrapreso fin della mia elezione nel settembre 2022 e che oggi ci pone al pari di alcune fra le aree più sviluppate del nostro continente.

La Granda, insomma, come cerniera fra cittadini accomunati da tradizione e futuro".



