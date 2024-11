MonFest, la festa della fotografia va On stage

Da Marcello Mastroianni versione Mandrake per Mimmo Cattarinich a Claudio Abbado sul podio mentre dirige davanti all'obiettivo di Cesare Colombo. Ma anche Johnny Deep versione frontman sul palco per Mathias Marchi o la bellezza dei più bei teatri italiani per Patrizia Mussa. La fotografia torna protagonista a Casale Monferrato (Al) con la seconda edizione di MonFest, il festival biennale che dal 30 novembre al 4 maggio 2025 torna a popolare la cittadina piemontese con un "work in progress di appuntamenti e mostre", come racconta all'ANSA la direttrice artistica Mariateresa Cerretelli.

"Non solo un festival - spiega - ma un percorso che sin da subito abbiamo immaginato nel segno del confronto tra la fotografia e le altre arti e della contaminazione tra passato e presente. Il primo anno abbiamo puntato sul dialogo con design, paesaggi e architetture. Nel Middle MonFest, l'antologica dedicata a Maria Vittoria Backhaus è stata un vero successo. Per questa seconda edizione abbiamo scelto il tema On stage e le parole chiave Cinema, Teatro, Musica".

Realizzato con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e promosso dalla Città di Casale Monferrato, il MonFest 2024 sarà articolato in 14 mostre dall'omaggio a Mimmo Cattarinich, il fotografo dei divi, scomparso nel 2017, a Claudio Abbado Immagini di suoni con le foto di Cesare Colombo. E poi ecco il tuffo negli anni '60 di Carla Cerati con La passione per la scena - Il Living theatre (1967-1984); Sounding pictures di Roberto Polillo che a partire dal 1962 fotografò i giganti del jazz nei concerti di Milano e dintorni, da Miles Davies a Duke Ellington.

Nel Chiostro del Complesso di Santa Croce si celebra invece l'anniversario di Francesco Negri (Tromello, 1841 - Casale Monferrato, 1924), pioniere della fotografia e inventore del teleobiettivo, con le sue foto a confronto con le immagini di Marc Ferrez, maestro della fotografia brasiliana a lui contemporaneo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA