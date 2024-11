Continua il presidio dei lavoratori Trasnova, oggi scade la cig

Continua a Rivalta (Torino il presidio dei lavoratori della Trasnova per i quali oggi scade la cassa integrazione.

"Il 22 ottobre abbiamo chiesto un incontro al governo e alla Regione, abbiamo bisogno di una risposta in tempi rapidi. Da lunedì questi lavoratori corrono un serio rischio occupazionale" spiega Rocco Cutrì, segretario generale della Fim torinese.

"Stellantis potrebbe non rinnovare la commessa. Chiediamo all'azienda se fosse così di fare un atto di responsabilità e assorbire i lavoratori della Trasnova".

La Trasnova in Italia occupa oltre cento persone e opera negli stabilimenti di Mirafiori, Cassino, Melfi e Pomigliano. Le commesse di Stellantis scadono il 31 dicembre e non ci sono ammortizzatori sociali disponibili.



